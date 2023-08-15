В ФРГ после поломки самолета Бербок выведут из эксплуатации правительственные Airbus A340

Планы по выводу из эксплуатации этих лайнеров существовали и ранее, однако они должны были использоваться еще какое-то время

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Германии после поломки правительственного лайнера главы МИД ФРГ Анналены Бербок Airbus A340 "Конрад Аденауэр" приняли решение вывести из эксплуатации два самолета данной модели, используемые правительством Германии. Об этом заявил представитель ВВС ФРГ.

"Мы выведем из эксплуатации два А340 как можно скорее, то есть в ближайшие недели", - заявил представитель ВВС газете Bild. Планы по выводу из эксплуатации этих лайнеров существовали и ранее, однако они должны были использоваться еще какое-то время. "Два самолета Airbus A340 должны были быть выведены из эксплуатации в сентябре 2023 года и в конце 2024 года", - подчеркнул представитель.

15 августа Бербок сообщила, что вынуждена полностью отменить поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломки правительственного самолета. До этого министр дважды пыталась улететь в Австралию из столицы ОАЭ, города Абу-Даби, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов воздушного судна.

До этого агентство DPA передавало, что Бербок была вынуждена прервать полет в Австралию из-за поломки правительственного самолета и совершить промежуточную посадку в Абу-Даби. Там правительственный самолет дозаправился и взлетел в направлении Австралии, но уже спустя три минуты экипаж заметил неполадку. Командир воздушного судна сообщил, что имеются проблемы с посадочными щитками. В итоге было решено снова вернуться в Абу-Даби. Для безопасного приземления пришлось в воздухе избавиться от 80 тонн керосина, поскольку лайнер после дозаправки весил 271 тонну при разрешенных при посадке 190 тоннах.

Вторая попытка Бербок улететь из Абу-Даби также провалилась. Через 15 минут после взлета в 01:00 по местному времени (00:00 мск) Airbus A340 отклонился от курса и полетел обратно в Абу-Даби. Командир воздушного судна заметил, что ничего подобного "никогда не было". Воздушный флот правительства Германии состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS-532.