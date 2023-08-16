В СПЧ заявили, что в Эстонии подражают американскому расизму, ограничивая права граждан РФ

Член Совета Александр Брод прокомментировал сообщения о том, что в республике могут ограничить право голоса на местных выборах живущим в стране российским гражданам

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Эстонии, стремясь ограничить избирательные права жителей страны с российским гражданством, нарушают международные нормы, это напоминает эпоху расизма в США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Действия Минюста Эстонии вписываются в тот курс воинствующей русофобии, который нарастает за последние годы в странах Балтии", - сказал он, напомнив о планах по депортации из Латвии тех, кто не сдал языковой экзамен, ограничении образования на русском языке, давлении на русскоязычные СМИ, правозащитников, которые выступают с пророссийскими взглядами и т. д.

Как отметил член СПЧ, "теперь Эстония решила ограничить избирательные права тех жителей страны, кто имеет второе, российское, гражданство". "Ради этого готовы переписать собственное законодательство, переступить через нормы международного права. Такими темпами, не дай бог, и до русских гетто дойдет, до особых скамеек для русских", - продолжил он.

"Если страны Балтии решили слепо подражать Америке, то почему-то начали с ее самых темных страниц, именуемых расизмом. Думаю, МИД России и здравые правозащитники разных стран выскажут свое возмущение в связи с очередным примером дискриминации", - резюмировал Брод.

Как сообщил в интервью телерадиовещательной компании ERR министр юстиции Эстонии Каале Лаанет, его министерство подготовило законопроект, согласно которому проживающие на территории страны граждане России и Белоруссии будут временно ограничены в праве участвовать в местных выборах. Он обусловил данную позицию решением эстонского парламента, ранее объявившего Россию "государством-агрессором".