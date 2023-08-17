Эксперт считает, что вузы Юго-Восточной Азии заинтересованы в связях с буддологами России

По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексея Маслова, создание консорциума религиозных и светских университетов позволит поднять уровень подготовки священнослужителей

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Университеты стран Юго-Восточной Азии заинтересованы в развитии научных связей с буддологами России и готовы присоединиться к созданному в РФ консорциуму вузов "Буддийское образование". Об этом ТАСС сообщил руководитель Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

"Мы обсуждали вопросы [участия в консорциуме] с университетами Юго-Восточной Азии. Они также готовы присоединиться [к этой работе]. И [открывшийся в Улан-Удэ первый Международный буддийский] форум является для них "пробным камнем" того, как это обстоит, потому что российские буддийские форумы не проводились очень давно", - сказал Маслов на полях форума.

В созданный консорциум уже вошли Бурятский государственный университет, Калмыцкий государственный университет, Тувинский госуниверситет, Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" и Агинская буддийская академия. По словам Маслова, в дальнейшем к ним также могут присоединиться МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Забайкальский госуниверситет.

"Создание консорциума религиозных и светских университетов, которые занимаются исследованием буддизма, - это очень серьезное достижение. Консорциум открыт для любых других университетов. <...> Это позволит поднять уровень и буддологических исследований, и подготовки священнослужителей", - добавил Маслов.

По его словам, в ближайшее время в вузах, присоединившихся к консорциуму, будут созданы новые программы дополнительного образования, бакалаврские и магистерские программы. "Самое главное - это консолидация двух моментов. Первое - это образовательные стандарты. Второе - буддологические исследования, единая терминология исследований, стандартизованные переводы", - сказал Маслов, добавив, что возглавляемый им фонд спонсирует научное изучение буддизма в виде грантов - только в этом году они позволили издать переводы четырех книг о буддизме.

О форуме

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Он проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.