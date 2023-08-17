В Улан-Удэ шаолинские монахи провели мастер-класс для воспитанников школы ушу

Всего в Международном буддийском форуме участвуют гости из 13 стран

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Делегация учебного центра ушу храма Шаолинь из китайского города Чжэнчжоу провела мастер-класс для воспитанников спортивной школы №18 "Золотой дракон" в Улан-Удэ. В ответ ученики школы продемонстрировали гостям из КНР свои навыки, сообщил ТАСС заслуженный тренер России, заслуженный наставник Российского союза боевых искусств, основатель и главный тренер школы "Золотой дракон" Игорь Марковец.

"Мы с ними хорошо пообщались. Они провели мастер-класс для наших воспитанников и два дня будут заниматься цигуном с нашими тренерами, чтобы передать им свои знания. <...> Для нашей молодежи, которая ни разу не была в Китае, это очень серьезная моральная поддержка и мотивация, чтобы дальше заниматься ушу", - сказал Марковец.

По его словам, в школе "Золотой дракон" занимаются около 500 человек. В основном их обучают оздоровительному ушу. Шаолинские монахи, добавил главный тренер, высоко оценили мастерство улан-удэнских ребят. "[Чен Юнкай] сказал, что много, где был, но видел подобный уровень только еще в двух местах - в Москве и в Италии", - подчеркнул Марковец.

Основатель школы добавил, что монахи из Китая пригласили российских ребят и их тренеров приехать в Шаолинь. "До пандемии мы по несколько раз в год ездили в Китай, учились в разных местах, участвовали в их соревнованиях. Пандемия, конечно, перекрыла все возможности. Но сейчас ситуация меняется, и они нам сказали, что примут нас в любое время с марта по ноябрь. Обменялись контактами", - сказал он.

Представители Шаолиньского монастыря приехали в Улан-Удэ на первый Международный буддийский форум, в котором участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Делегацию возглавляет главный тренер и лектор учебного центра ушу храма Шаолинь Чен Юнкай, в нее также вошли преподаватели центра Хоу Янлу и Сунь Юфен.

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. Его организаторы - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Он проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.