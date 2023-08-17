Собянин: диаметр каждого из двух тоннелей для МЦД-5 в центре Москвы составит 10 м

Между Ярославским и Павелецким вокзалами построят пять станций в центре столицы, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Диаметр каждого из двух тоннелей, которые построят в центре столицы для запуска Ярославско-Павелецкого Московского центрального диаметра (МЦД-5), составит 10 м. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии дистанционного запуска МЦД-3 в ЦВЗ "Манеж".

"МЦД-5. Мы в свое время обсуждали и думали, что реализовать его параллельно [сможем] с МЦД-3 и МЦД-4, но все предпроектные решения показали, что по действующей наземной инфраструктуре его запустить невозможно, надо будет пройти под центром города 12 км и соединить соответственно Ярославское и Павелецкое направления", - доложил Собянин президенту РФ Владимиру Путину.

Он подчеркнул, что Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД) является самым загруженным из всех пригородных сообщений. "Чтобы его разгрузить и дать выход из него, надо соединить Павелецкое направление и Ярославское, для этого нужно пройти <...> 12 км двумя тоннелями 10 м диаметром каждый: стандартный тоннель для метро - 6 м. <...> Соединить эти два участка, плюс сделать подъездные пути, и это в значительной степени разгрузит центральные вокзалы Москвы, и даст возможность проезда с севера на юг Москвы и с юга на север", - добавил мэр.

Собянин ответил на уточняющий вопрос президента, что между Ярославским и Павелецким вокзалами будут построены пять станций в центре столицы.

Запуск движения по МЦД-3 © Владимир Гердо/ Софья Сандурская/ ТАСС

О проекте

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев ранее уточнял ТАСС, что проектировщики обсуждают более 17 вариантов для прокладки соединительной линии между Ярославским и Павелецким направлениями МЖД в составе пятого Московского центрального диаметра. Позже Собянин подтвердил, что при необходимости для МЦД-5 в столице могут построить 20-километровый подземный тоннель.

При этом в официальном телеграм-канале директора НИИ "МосТрансПроект" Владимира Титова сообщалось, что Ярославско-Павелецкий МЦД-5 планируют соединить пересадками с несколькими станциями столичного метрополитена. Согласно опубликованной перспективной карте метро, диаметр будет иметь пересадки на следующие станции метро и МЦК: "Ростокино", "Рижская", "Комсомольская", "Китай-город", "Павелецкая", "Верхние котлы", "Нагатинская", "Варшавская", "Котляково", "Бирюлево".

Мэр также заявлял, что маршрут Ярославско-Павелецкого МЦД-5 могут утвердить осенью. По его словам, запуск МЦД-5 был запланирован в 2025 году. Затем начальник Московской железной дороги Валерий Танаев уточнил, что открытие движения по пятому диаметру намечено на 2026 год.

Московские диаметры

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Третий диаметр от Зеленограда до Раменского был запущен 17 августа 2023 года. Из пяти намеченных диаметров осталось запустить МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 - от Пушкино до Домодедово.

По словам Собянина, каждый день поезда МЦД-5 будут перевозить около 1 млн человек в день. Сегодня суммарно поезда МЦД-1 и МЦД-2 в сутки перевозят порядка 500 тыс. пассажиров. При этом поезда МЦД-3 и МЦД-4, который планируется запустить в сентябре этого года, будут вместе ежедневно перевозить около 1 млн человек.