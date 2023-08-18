РПЦ взяла на контроль ситуацию с "освящением" памятника Сталину в Великих Луках

Заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва назвал возмутительным это действие со стороны священника

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московская патриархия взяла на контроль ситуацию с "освящением" памятника Сталину в Великих Луках, это действие со стороны священника возмутительно, а его обоснование этого - кощунственно. Об этом заявил заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Памятник руководителю СССР Иосифу Сталину открыли 15 августа в городе Великие Луки Псковской области при поддержке фонда культурного наследия "Русский витязь". В четверг на сайте Великолукской епархии появилось сообщение о том, что участие в этом мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением приняли священнослужители епархии. При этом отмечалось, что "их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения".

"Ситуация с "освящением" памятника Сталину в Великих Луках <...> совершенно возмутительна (кто бы объяснил священнику, что такое освящение). Тем более возмутительны слова священнослужителя, что "пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников". Эти слова кощунственны. <…> Ситуация взята на контроль в центральном церковном аппарате", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в дни гонений "Господь обратил зло во благо", явив стойкость в вере множества христиан, которые теперь служат примером соотечественникам и молятся за них Богу. Однако, добавил епископ, "злодеяния от этого меньшим злом не становятся, и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей".

В свою очередь глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале, что "поддерживает и подтверждает сказанное владыкой" Саввой.