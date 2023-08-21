ВВО выделил около 300 военных для помощи в ликвидации последствий тайфуна в Приморье

Как сообщили в Восточном военном округе, военнослужащие устраняют завалы на улицах Уссурийска, в районе Солдатского озера и населенного пункта Загородный

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Восточный военный округ (ВВО) дополнительно выделил около 300 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий тайфуна "Ханун" в Приморье, сообщила пресс-служба округа.

"По заявке правительства Приморского края командованием Восточного военного округа принято решение о дополнительном выделении около 300 военнослужащих для оказания помощи органам исполнительной власти Уссурийского городского округа и территориальным органам МЧС в ликвидации последствий тайфуна "Ханун", - сообщила пресс-служба.

Были назначены и подготовлены сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, привлекаемые из числа военнослужащих по призыву общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае. Военнослужащие устраняют завалы на нескольких улицах Уссурийска, а также в районе Солдатского озера и населенного пункта Загородный.

Ранее по заявке правительства Приморского края командование округа выделило гусеничные плавающие транспортеры (ПТС-2) от двух инженерных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье. Техника была направлена для обеспечения доставки в населенные пункты продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, а также перевозки людей через затопленные участки местности.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов 12 и 13 августа. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек. Уссурийск стал одной из наиболее пострадавших территорий.