В Сибири в трех аэропортах зафиксировали задержки авиарейсов

Вылеты задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСК, 22 августа. Задержки вылета восьми рейсов зафиксированы в аэропортах Кемерово, Новосибирска и Норильска. Вылеты задержаны из-за погодных условий и позднего прибытия рейсов, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в международном аэропорту имени А. А. Леонова (Кемерово - прим. ТАСС) по причине неблагоприятных метеоусловий задержано прибытие и отправление 5 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" из Москвы, "Аэрофлот" и "Победа" в Москву, "Уральские авиалинии" в Сочи с наибольшей продолжительностью свыше 5 часов", - говорится в сообщении.

В Новосибирске задержаны вылеты в Норильск и Москву с наибольшей продолжительностью свыше 11 часов. В аэропорту Норильска на 21 час задержан вылет в Новосибирск.

На запасной аэропорт Барнаула направлено 8 рейсов авиакомпаний "Сибирь", "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот", следовавших в Новосибирск, Томск, Кемерово. Прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что в условиях густого тумана самолет авиакомпании "Северный ветер" при посадке в Кемеровской области повредил шасси при посадке.