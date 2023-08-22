Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ясуловича

Премьер-министр отметил уникальность актера, его искренность и многогранность

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актера Игоря Ясуловича, который ушел из жизни в возрасте 81 года 19 августа.

"Мастер перевоплощения, Игорь Ясулович умел превратить даже небольшую роль в главную. Любой образ наполнял особой интонацией, был органичным и убедительным. Незабываемыми стали его работы в фильмах "Девять дней одного года", "12 стульев", в постановках Камы Гинкаса и Генриетты Яновской", - говорится в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте правительства.

Премьер-министр отметил уникальность актера, его искренность и многогранность, заметив, что роли Ясуловича пользовались популярностью и любовью зрителей разных поколений. "Долгие годы он отдавал себя без остатка Московскому ТЮЗу, зрителям, ученикам. <...> Человек необычайно творческий, Игорь Николаевич был и прекрасным педагогом. В Российской академии театрального искусства и ВГИКе передавал сценический опыт студентам", - подчеркнул глава кабмина.

Ясулович был бесконечно предан своей профессии и искусству, обладал невероятной способностью заряжать своей энергией добра, заметил Мишустин. "Именно таким он останется в нашей памяти и сердцах", - заключил он.