Депутат Госдумы рассказал об изменениях в проекте закона об охране Байкала

Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, в нем учтут вопросы, связанные с жизнедеятельностью людей

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Вопросы, связанные с жизнедеятельности людей, живущих на Байкале, будут учтены при подготовке законопроекта об изменениях в федеральный закон "Об охране озера Байкал". Об этом сообщил журналистам в Иркутске председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

"Проект прошел первое чтение. При подготовке ко второму хотим максимально учесть все проблемные точки, которые возникают на этих двух территориях (Иркутской области и Бурятии - прим. ТАСС). Они в основном связаны с жизнедеятельностью людей. Я вчера сказал, что люди, проживающие на Байкале и их жизнедеятельность, являются неотъемлемой составляющей экологического благополучия озера", - сообщил Кобылкин, добавив, что законопроект перед вторым чтением будет доработан до "наивысшего качества".

При этом Кобылкин отметил, что изменения в федеральный закон "не последние" и будет найден баланс между экологическим благополучием озера Байкал и жизнью людей. По его словам, депутаты Госдумы посетили Иркутскую область и Бурятию с рабочей поездкой по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина для изучения проблемных вопросов, связанных с Байкалом.

В настоящее время из-за правовых коллизий людям, живущим рядом с Байкалом, приходится сталкиваться с нерешаемыми вопросами. Хозяйственная деятельность на Байкале серьезно ограничена, что во многих случаях не позволяет обеспечивать нормальную жизнедеятельность поселений. Закон об охране озера был принят в 1999 году, с тех пор произошло много изменений в других правовых актах, но в законе об охране Байкала они не отражены.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об охране озера Байкал". Он позволяет до 2030 года провести вырубку деревьев в центральной экологической зоне для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные и селезащитные сооружения, дороги. По мнению инициаторов внесения изменений, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.