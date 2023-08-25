24 августа, 23:06

В ДВФУ порекомендовали подразделениям перейти на удаленный режим работы

Причиной стали начавшиеся во Владивостоке дожди

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Руководство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) рекомендовало руководителям подразделений вуза организовать в пятницу работу в дистанционном формате из-за начавшихся во Владивостоке ливней.

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"В связи с погодными условиями во Владивостоке всем руководителям подразделений ДВФУ рекомендовано при возможности организовать рабочие процессы 25 августа 2023 в дистанционном формате", - сообщается в Telegram-канале вуза.

Утром во Владивостоке вновь пошел дождь, который продолжится в течение всего дня. Уже остановлена из-за подтопления участка путей единственная трамвайная линия в городе. Мэрия просит жителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. На сетях ливневой канализации подняты решетки для обеспечения более быстрого спуска воды.

В Приморском крае с 3 по 23 августа выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий. 

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РоссияПриморский край
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