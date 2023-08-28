В Иркутской области усилили патрулирование лесов из-за жары и риска пожаров

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Патрулирование лесов усилено в Иркутской области, где из-за жаркой сухой погоды установились высокие классы пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Иркутской области на ближайшую неделю установилась сухая жаркая погода. В результате на территории 10 районов сегодня наблюдаются высокий - IV - и чрезвычайный - V - классы пожарной опасности. <…> На заседании областного оперативного штаба по тушению лесных пожаров принято решение об усилении патрулирования территории региона как наземными силами, так и авиацией", - говорится в сообщении.
Ежедневно на маршрутах авиационного патрулирования будут задействовать от 10 воздушных судов. Силы и средства лесопожарных формирований лесничеств приведены в повышенную готовность.
По данным на понедельник, в Иркутской области действует лесной пожар на площади 1 га.
В выходные в регионе установились высокие температуры. В воскресенье воздух прогревался до 26 градусов, в понедельник ожидается до плюс 28 градусов.