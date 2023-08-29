Полиция в Японии занялась звонками протестующих против слива воды с АЭС "Фукусима-1"

Такие звонки поступают в административные, учебные заведения и частные компании восточноазиатской страны

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Японская полиция провела уже 225 консультационных бесед в связи с многочисленными звонками с выражениями протеста, которые стали поступать в различные административные, учебные заведения и частные компании страны после начала сброса с АЭС "Фукусима-1" воды, прошедшей, как утверждается, очистку от радиоактивных веществ. Такие звонки зафиксировали уже в 31 из 47 японских префектур, сообщил на пресс-конференции в Токио председатель Национальной комиссии общественной безопасности Коити Тани.

"Мы дали указание, - сказал председатель комиссии, - со всем вниманием отнестись к ситуации с этими телефонными звонками". Практически все они, как сообщает газета The Asahi Shimbun, совершаются из Китая с выражением протеста и возмущения. Только в различные подразделения энергетической корпорации Tokyo Electric Power, оператора АЭС "Фукусима-1", уже поступили, по этим данным, около 6 тыс. таких звонков.

28 августа посла КНР в Японии У Цзянхао вызвали в японский МИД в связи с реакцией Пекина на решение о сбросе в океан воды с АЭС "Фукусима-1". В ходе этой встречи заместитель министра иностранных дел Масатака Окано выразил сожаление, в частности, в связи с потоком телефонных звонков, поступающих из Китая. Он также потребовал обеспечить безопасность японских граждан в КНР.

Японские СМИ сообщали ранее об инцидентах в Китае, в ходе которых, в частности, расположенные в КНР японские учреждения и школы закидали камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечены отказы от направления в Японию туристических групп.

В 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с АЭС "Фукусима-1" планируется сбросить в океан около 31,2 тыс. тонн воды. Утверждается, что она очищена от всех радиоактивных веществ, кроме трития. Однако его концентрация, по данным Токио, уменьшена до уровня в 952 раза ниже допустимой нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.