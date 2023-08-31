Эксперт заявил, что написанные с помощью ИИ выпускные работы требуют детальной проверки

Использование таких технологий закономерно и правильно, но особое внимание нужно уделять тому, насколько студент сам понимает тему, считает директор направления "Развитие на основе данных" Университета - 2035 Андрей Комиссаров

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Использование студентами технологий искусственного интеллекта (ИИ) при написании выпускных квалификационных работ (ВКР) не имеет смысла ограничивать, так как эти инструменты широкодоступны. Однако проверка таких текстов должна предполагать более детальное обсуждение с автором его самостоятельных выводов, считает директор направления "Развитие на основе данных" Университета - 2035 Андрей Комиссаров.

Ранее в четверг Московский городской педагогический университет (МГПУ) заявил о решении позволить студентам использовать технологии ИИ, в том числе чат-боты, при подготовке ВКР. Однако заимствованную таким способом информацию авторы должны будут самостоятельно анализировать и перерабатывать, уточняется в сообщении на сайте вуза. Решение было принято на заседании ученого совета МГПУ, прошедшего в конце августа.

"То, что МГПУ разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке ВКР, - это, в целом, очень закономерный и правильный ход, потому что запрещать подобные технологии бессмысленно. Они, так или иначе, везде просочатся. <…> Другое дело, что <…> [нейросети могут генерировать] не совсем достоверные данные. <…> Такие работы нужно гораздо более тщательно проверять и задавать студенту вопросы на понимание, наводящие вопросы. Наша основная задача - выявить уровень понимания студентом темы", - сказал Комиссаров ТАСС, отметив, что именно выводы автора по результатам разговора, а не текст, должны стать подтверждением качества проделанной им работы.

Эксперт указал на то, что создание текста с помощью таких систем, как ChatGPT, - непростая задача, требующая формулирования множества точных вопросов. Он также отметил преимущества ИИ-систем, включающих в себя функции поисковых систем.

"Существуют суммаризаторы, например, такой, как Peprlexity AI, который позволяет, используя интернет, суммировать большое количество результатов научных статей. <…> Это существенно экономит силы студентов", - отметил он.

Университет - 2035, основанный АСИ в 2017 году, стал первым в стране цифровым университетом, предлагающим курсы в сфере искусственного интеллекта и работы с данными, технологического предпринимательства и сквозных технологий НТИ. Он входит в число организаторов проектно-образовательных интенсивов "Остров" и "Архипелаг", в которых ежегодно участвуют тысячи технологических предпринимателей, представителей вузов и талантливых школьников. Эксперты университета оказывают поддержку авторам проектов, развивающих новые технологии и продукты.