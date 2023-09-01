Водителям запретили ездить на машинах с летними шинами зимой и на шипованных - летом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Запрет на использование зимних шипованных шин летом, а летних - зимой начал действовать в России. Соответствующее постановление правительства вступило в силу.

"Постановление о внесении изменений в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения <...> вступает в силу с 1 сентября 2023 года", - сказано в документе. Согласно постановлению, в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств - установка шин с шипами противоскольжения летом (июнь, июль, август) и неустановка зимних шин в декабре, январе и феврале.

Постановлением запрещается устанавливать шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортных средств в эксплуатационной документации. Нельзя ездить с использованием шин, имеющих местные повреждения - пробои или порезы, обнажающие корд, а также в случае отсутствия хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес и при наличии трещин.

Кроме того, запрещается ездить на машинах, в которых рабочая тормозная система не обеспечивает выполнение нормативов эффективности торможения. Также инспектор сможет оштрафовать водителя за неработающую антиблокировочную систему (ABS) на основании индикатора на приборной панели. "Указанная неисправность выявляется с помощью светового индикатора мониторинга рабочего состояния антиблокировочной тормозной системы", - сказано в постановлении. Езда на автомобилях, где фары, габаритные огни и другие рассеиватели внешних световых приборов отсутствуют или повреждены, а также установлены не предусмотренные конструкцией светового прибора оптические элементы, в том числе запрещена.

Вместе с тем документ предусматривает и некоторые послабления. В частности, основанием для запрета эксплуатации не будет отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Проект постановления правительства, расширяющий перечень условий, при которых запрещено пользоваться транспортными средствами, был подготовлен в сентябре 2020 года. С того времени документ неоднократно переписывался. Затем работа над ним была приостановлена в связи с запретом вносить изменения в ПДД из-за регуляторной гильотины. В октябре 2022 года правительство сняло запрет, после чего работа над новым перечнем продолжилась. Согласно действующему законодательству, за управление транспортным средством при наличии неисправностей предусматривается ответственность по ст. 12.5 КоАП со штрафом от 500 рублей.