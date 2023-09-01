Владельцы соцсетей будут платить до 8 млн рублей за неисполнение предписаний Роскомнадзора

С 1 сентября в КоАП РФ введены новые статьи, регулирующие эту сферу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, который вводит штрафы до 8 млн рублей для владельцев социальных сетей за неисполнение их обязанностей и предписаний Роскомнадзора, вступает в силу с 1 сентября.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) вводится новая статья, по которой неисполнение владельцем предписания Роскомнадзора о мониторинге соцсети для выявления информации, схожей до степени смешения с той, что ранее уже требовало удалить ведомство, влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Должностным лицам также теперь грозит штраф от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, юридическим лицам - от 4 млн до 6 млн рублей.

Кроме того, кодекс дополнен статьей 13.50 (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Так, за отсутствие публикации ежегодного отчета о результатах рассмотрения обращений о распространяемой с нарушением закона информации и результатах мониторинга соцсети установлен штраф. Также наказание предусмотрено за неразмещение в соцсети правил ее использования, и (или) неисполнение обязанности по информированию пользователей о внесенных в них изменениях. Штрафы для граждан в таком случае составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

В том случае, если владелец соцсети не будет проводить мониторинг и принимать меры по ограничению доступа к запрещенной информации, а также не выполнит требования Роскомнадзора об отмене таких мер, также наступит административная ответственность. В таком случае штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн рублей. Если правонарушение будет совершено повторно, верхние границы штрафов повышаются вдвое и составляют уже от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 500 тыс. до 800 тыс. рублей для должностных лиц, от 4 млн до 8 млн рублей для юридических лиц.