1 сентября, 10:23,
обновлено 1 сентября, 10:35
День знаний

Путин откроет по ВКС несколько школ в разных регионах

В частности, глава государства откроет школы в Дагестане, в Ростове-на-Дону, в Московской области, а в Новгородской области - детский сад

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День знаний откроет по видео-конференц-связи (ВКС) несколько школ в разных регионах, в том числе в Мариуполе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент в режиме видеоконференции с министром просвещения Сергеем Кравцовым откроет несколько школ на территории нашей страны. Это будет и средняя школа в Мариуполе, в Донецкой Народной Республике", - сказал представитель Кремля.

Помимо этого, как сообщил Песков, глава государства откроет школы в Дагестане, в Ростове-на-Дону, в Московской области, а в Новгородской области президент откроет детский сад.

Представитель Кремля отметил, что учреждение в Дагестане названо в честь героя СВО, майора Алексея Суханова, который погиб от минометного обстрела во время обороны поселка в ДНР. "[На открытии] будет присутствовать и выступать вдова", - добавил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДень знаний
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