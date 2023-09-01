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Путин с иронией призвал контролировать бактерии-нефтедеструкторы, чтобы "они нас не съели"

По словам президента, "надо все держать под контролем"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" прокомментировал эксперимент школьницы с бактериями-нефтедеструкторами, с долей иронии призвав ее держать все под контролем, чтобы эти бактерии никого не съели.

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Алена Варлашова из Пермского края рассказала о своем эксперименте с бактериями-нефтедеструкторами, "съедающими" нефть, который нужно провести на борту Международной космической станции. Это могло бы в будущем помочь в утилизации разливов нефти.

"А зачем нам съедать нефть? Которая разливается? <...> То есть, вы хотите запустить какие-то бактерии в космос, они там мутируют, а потом будут съедать нефть. Они нас не съедят? <...> Очень важно, чтобы они нас не съели. Мутируют, я с этим не шучу, надо все держать под контролем. Желаю тебе успехов в мутировании этих букашек, чтобы они все съели, что нам не нужно, и до нас не добрались", - отметил он.

Президент также сказал школьнице, что может попросить руководство Роскосмоса поддержать ее проекты.

"Я переговорю с руководством Роскосмоса, чтобы они обязательно обратили на это внимание, хотя знаю, что Роскосмос имеет профильные учебные заведения, не высшие, а именно школы во многих субъектах РФ", - добавил он. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень знаний
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