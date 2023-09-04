В Петербурге стартует исследование коллективного иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям

Тестирование будет проводиться на антитела к кори, краснухе, паротиту, коронавирусу, вирусным гепатитам А, В, С, D, Е

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера начнет проводить исследование коллективного иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям в Петербурге и Ленобласти, сообщается на сайте учреждения.

"В период с 4 по 16 сентября 2023 года жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут бесплатно проверить свой иммунитет к вакциноуправляемым и другим актуальным инфекциям, участвуя в пилотном проекте Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня в России, несмотря на проводимую специфическую профилактику, участились случаи заболевания вакциноуправляемыми инфекциями. Поэтому необходимо проведение оценки популяционного иммунитета населения. Тестирование жителей Петербурга и Ленобласти будет проводиться на антитела к кори, краснухе, паротиту, коронавирусу, вирусным гепатитам А, В, С, D, Е. Результаты исследований будут предоставлены каждому принявшему участие в исследовании волонтеру.

Ранее в интервью ТАСС директор института Арег Тотолян сообщил, что исследование коллективного иммунитета необходимо для избежания вспышек заболевания. В основу работы ляжет технология, разработанная институтом, для определения коллективного иммунитета к COVID-19.