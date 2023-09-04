4 сентября, 03:43
Взрыв газа в Новосибирске

В Новосибирске предложили перевести 86 домов со сжиженного на природный газ

Это необходимо для повышения безопасности энергоснабжения домов

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска предложила перечень из 86 многоквартирных домов для первого этапа перевода зданий со сжиженного на природный газ. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

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"Мэрией Новосибирска предложен перечень первого этапа <...> с целью перевода со сжиженного на значительно более безопасный природный газ", - сказал Архипов, добавив, что заявка прорабатывается ведомством.

Также, по словам министра, Новосибирская область в марте 2023 года выступила с инициативой по внесению изменений в законодательные акты для повышения уровня безопасности многоквартирных жилых домов. С 1 сентября новые нормы вступили в силу, в частности, правом на обслуживание газовых сетей внутри дома теперь обладают исключительно специализированные газораспределительные организации. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьВзрыв газа в Новосибирске
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