В Новосибирске предложили перевести 86 домов со сжиженного на природный газ

Это необходимо для повышения безопасности энергоснабжения домов

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска предложила перечень из 86 многоквартирных домов для первого этапа перевода зданий со сжиженного на природный газ. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

"Мэрией Новосибирска предложен перечень первого этапа <...> с целью перевода со сжиженного на значительно более безопасный природный газ", - сказал Архипов, добавив, что заявка прорабатывается ведомством.

Также, по словам министра, Новосибирская область в марте 2023 года выступила с инициативой по внесению изменений в законодательные акты для повышения уровня безопасности многоквартирных жилых домов. С 1 сентября новые нормы вступили в силу, в частности, правом на обслуживание газовых сетей внутри дома теперь обладают исключительно специализированные газораспределительные организации.