Шольц впервые опубликовал свое фото после получения травмы во время пробежки

Канцлер ФРГ отметил, что "выглядит хуже, чем есть на самом деле"

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал первое фото после получения травмы на пробежке; его правый глаз закрывает повязка.

"С нетерпением ожидаю мемов", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Шольц отметил, что "выглядит хуже, чем есть на самом деле".

2 сентября газета Frankfurter Rundschau сообщила, что канцлер получил травму, упав во время занятий спортом. В итоге намеченная на 3 сентября его поездка в город Херинген (федеральная земля Гессен) была отменена. СМИ писали, что Шольц споткнулся во время пробежки и не успел подставить руки. Находившиеся рядом с ним охранники оказали канцлеру первую помощь.