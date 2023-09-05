В Белом доме сообщили об отрицательном тесте Байдена на ковид

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что на этой неделе будет вестись наблюдение за наличием симптомов у американского президента

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник сдал отрицательный тест на коронавирус после того, как тест его супруги Джилл показал положительный результат. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"После положительного теста первой леди на COVID-19 президент Байден сдал сегодня вечером тест на ковид. Тест президента показал отрицательный результат. На этой неделе президент будет регулярно сдавать тест, будет вестись наблюдение за наличием у него симптомов", - уточнила она.

Белый дом ранее сообщил, что первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом. Отмечалось, что у нее "слабо выраженные симптомы".

Власти США в июле 2022 года сообщили, что тест Джо Байдена на наличие коронавируса показал положительный результат. Американский лидер, по свидетельству его пресс-службы, в полной мере выполнял свои должностные обязанности, находясь на карантине.