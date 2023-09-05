На западе Украины произошел скандал из-за школьниц в советских фартуках

По данным Telegram-канала "Мрия", учениц в такой форме заметила в центральном парке чиновница городского совета Ирина Ткачук

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти города Черновцы на западе Украины и радикально настроенные граждане устроили скандал из-за школьниц, одетых в форму с фартуками как в советские времена.

По данным Telegram-канала "Мрия", учениц в такой форме заметила в центральном парке чиновница городского совета Ирина Ткачук. Тогда она начала расспрашивать девочек, в какой школе они обучаются, и требовать сменить фартуки на вышиванку. А радикально настроенные граждане начали требовать вызвать полицию и привлечь к ответственности родителей учениц.

Тем не менее, как отмечают юристы и педагоги, ни один документ не запрещает школьникам прийти в учебное заведение в той или иной форме.

Летом на Украине также произошел скандал из-за того, что житель Одессы исполнял песни советского рок-музыканта Виктора Цоя (1962-1990) во Львове. Тогда недовольство выразила депутат Рады Наталья Пипа, однако это вызвало общественный резонанс и многие жители Украины поддержали жителя Одессы в социальных сетях. В итоге суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве, но не стал его штрафовать, ограничившись предупреждением.

Украинские власти еще с 2014 года держат курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей Россией и СССР. С февраля прошлого года эти процессы лишь усилились. В рамках декоммунизации по всей Украине сносят памятники русским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.