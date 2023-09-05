Турчак предложил Путину присвоить 10 городам почетное звание "Город трудовой доблести"

Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на заседании оргкомитета "Победа" предложил президенту РФ Владимиру Путину присвоить 10 российским городам почетное звание "Город трудовой доблести".

"Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вам 10 новых претендентов на звание "Город трудовой доблести". Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Среди представленных городов как крупные региональные центры, так и небольшие города, но всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта", - сказал Турчак.

"От лица жителей, которые агитировали, собирали подписи, голосовали, прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложение "Единой России" о присвоении почетного звания 10 названным мною городам", - добавил он.

Турчак отметил, что "Единая Россия" с первых дней участвует в реализации инициативы президента РФ по присвоению почетного звания "Город трудовой доблести". С 2020 года проводится народное голосование в пользу городов-претендентов, партия помогает с "оформлением необходимых документов", обрабатывает обращения от коллективов предприятий, инициативных групп, советов ветеранов, общественных организаций.

"Действительно, такие инициативы сплачивают людей, прививают молодежи дополнительный интерес к истории", - подчеркнул он.