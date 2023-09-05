В HRW сообщили о числе жертв от кассетных боеприпасов в 2022 году

По данным организации, почти все погибшие и пострадавшие от применения кассетных боеприпасов в мире были зафиксированы на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Почти все погибшие и пострадавшие от применения кассетных боеприпасов в мире в прошлом году были зафиксированы на Украине. Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

"В результате атак с применением кассетных боеприпасов в 2022 году погибли или получили ранения по меньшей мере 987 человек, из них 890 - на Украине, 95% из них - гражданские лица", - говорится в документе. В организации утверждают, что применение этого оружия было зафиксировано как со стороны украинских, так и российских вооруженных сил. В отчете отмечается, что передача Вашингтоном Киеву в июле неустановленного количества кассетных боеприпасов для 155-миллиметровых артиллерийских установок, вызвало критику со стороны двух десятков официальных лиц, в том числе из стран, поддерживающих Украину в конфликте с РФ.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил 21 июля, что всемирная организация обеспокоена сообщениями о применении Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов и считает, что они не должны использоваться. 7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что его страна приняла решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил 20 июля, что Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на их применение Украиной. По его словам, поставки такого вида оружия и его использование следует считать преступлением.