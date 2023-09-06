Более 11 тыс. человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период

Для проведения экзаменов будет задействовано 339 пунктов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Дополнительный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует в среду. Экзамены сдадут более 11 тыс. участников, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 11-х классов начинается 6 сентября. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат. На участие в ЕГЭ в дополнительный период зарегистрировано более 11 тыс. участников. Сдавать они будут только обязательные предметы: русский язык и математику базового уровня", - говорится в сообщении.

Сдавать ЕГЭ по русскому языку планируют 2 288 участников, по математике - 10 724 человека.

Для ЕГЭ в дополнительный период будет задействовано 339 пунктов проведения экзаменов, около 7,6 тыс. организаторов. Мониторинг хода экзаменов будут вести 573 общественных наблюдателя.