Песков заявил, что руководитель Национального центра исторической памяти пока не выбран

Накануне на заседании российского оргкомитета "Победа" президенту России Владимиру Путину рассказали об идее создания такого центра

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Решение о том, кто возглавит создаваемый в России Национальный центр исторической памяти, пока не принято. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока точно не известно. В предложении шла речь о том, чтобы этот центр был создан на базе Музея [Победы]. А кто конкретно будет во главе, пока не известно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне на заседании российского оргкомитета "Победа" президенту России Владимиру Путину рассказали об идее создания такого центра. Глава государства эту инициативу поддержал и поручил оперативно решить все вопросы.

Как сообщала в ноябре прошлого года министр культуры РФ Ольга Любимова, структуру Национального центра планируется сформировать на базе Музея Победы. Основой его деятельности станут база данных об участниках войны и тружениках тыла "Лица Победы", масштабные выставки "Подвиг народа", экспозиция военной техники под открытым небом, информационное агентство "Победа.РФ", детский образовательный центр и кинотеатр "Поклонка", штаб-квартира движения "Бессмертный полк России".