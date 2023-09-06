6 сентября, 09:52
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Учения Армении и США, война до последнего украинца и Сирия. Темы брифинга Пескова

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Армяно-американские учения, столкновения на территории Сирии, а также визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин вернулся в Москву, он работает в Кремле. Рабочий день начался с телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
  • Позднее Путин проведет открытую для прессы встречу с главой Минприроды Александром Козловым, "будет подробный разговор".

О Национальном центре исторической памяти

  • "Пока точно неизвестно", кто возглавит центр.
  • "Шла речь о том, чтобы этот центр был создан именно на базе музея [Победы]", который возглавляет Александр Школьник.

О военных учениях Армении и США

  • "Это вызывает настороженность", "особенно в нынешней ситуации". "Будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию".

О визите госсекретаря США в Киев

  • "Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется". "Они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести войну до последнего украинца". "Мы воспринимаем это именно так".
  • "Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет".

О столкновениях в Сирии

  • Россия "продолжает придерживаться <...> сочинских договоренностей" по Сирии, которые пока не полностью выполнены.
  • Москва оказывает помощь "законному руководству Сирии в наведении порядка в стране и борьбе с террористическими элементами".

О намерении Лондона признать группу "Вагнера" террористической

  • "Здесь нечего комментировать: мы просто, наверное, можем только дополнить, что де-юре такой группы просто не существует".

О дне голосования

  • "Давайте в понедельник будем отвечать на эти вопросы". "Сейчас преждевременно давать какие-либо оценки".
  • Выдвижение участников спецоперации на Украине на выборные должности - "это абсолютно нормально". "Гражданская активность наших граждан, наших героев <...> заслуживает самой высокой оценки".
 
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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАСирияВеликобританияРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий СергеевичКозлов, Александр АлександровичСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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