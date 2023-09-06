Учения Армении и США, война до последнего украинца и Сирия. Темы брифинга Пескова

Армяно-американские учения, столкновения на территории Сирии, а также визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
О Национальном центре исторической памяти
- "Пока точно неизвестно", кто возглавит центр.
- "Шла речь о том, чтобы этот центр был создан именно на базе музея [Победы]", который возглавляет Александр Школьник.
О военных учениях Армении и США
- "Это вызывает настороженность", "особенно в нынешней ситуации". "Будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию".
О визите госсекретаря США в Киев
- "Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется". "Они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести войну до последнего украинца". "Мы воспринимаем это именно так".
- "Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет".
О столкновениях в Сирии
- Россия "продолжает придерживаться <...> сочинских договоренностей" по Сирии, которые пока не полностью выполнены.
- Москва оказывает помощь "законному руководству Сирии в наведении порядка в стране и борьбе с террористическими элементами".
О намерении Лондона признать группу "Вагнера" террористической
- "Здесь нечего комментировать: мы просто, наверное, можем только дополнить, что де-юре такой группы просто не существует".