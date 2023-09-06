Учения Армении и США, война до последнего украинца и Сирия. Темы брифинга Пескова

Армяно-американские учения, столкновения на территории Сирии, а также визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин вернулся в Москву, он работает в Кремле. Рабочий день начался с телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Позднее Путин проведет открытую для прессы встречу с главой Минприроды Александром Козловым, "будет подробный разговор".

О Национальном центре исторической памяти

"Пока точно неизвестно", кто возглавит центр.

"Шла речь о том, чтобы этот центр был создан именно на базе музея [Победы]", который возглавляет Александр Школьник.

О военных учениях Армении и США

"Это вызывает настороженность", "особенно в нынешней ситуации". "Будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию".

О визите госсекретаря США в Киев

"Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется". "Они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести войну до последнего украинца". "Мы воспринимаем это именно так".

"Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет".

О столкновениях в Сирии

Россия "продолжает придерживаться <...> сочинских договоренностей" по Сирии, которые пока не полностью выполнены.

Москва оказывает помощь "законному руководству Сирии в наведении порядка в стране и борьбе с террористическими элементами".

О намерении Лондона признать группу "Вагнера" террористической

"Здесь нечего комментировать: мы просто, наверное, можем только дополнить, что де-юре такой группы просто не существует".

О дне голосования