Песков: РФ продолжает оказывать Сирии помощь в наведении порядка и борьбе с террористами

Пресс-секретаря главы российского государства спросили о боестолкновениях между отрядами "Джейш аль-Ашаир" и курдскими формированиями на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия продолжает помогать Сирии в наведении порядка и борьбе с террористами. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Российская Федерация продолжает придерживаться сочинских договоренностей, не полностью они до сих пор выполнены по Сирии. Одновременно Российская Федерация продолжает свою последовательную линию по оказанию помощи законному руководству Сирии в наведении порядка в стране, в борьбе с террористическими элементами", - скзаал Песков, комментируя идущие с 27 августа боестолкновения между отрядами "Джейш аль-Ашаир" и курдскими формированиями на северо-востоке Сирии.

В ходе боестолкновений погибли 57 ополченцев, 24 бойца формирований курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) и 9 мирных граждан, в том числе пятеро детей. Число раненых превысило 100 человек.

После разгрома террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в 2019 году под контролем СДС остались провинции Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где сосредоточены месторождения сирийской нефти. В этих регионах США, которые поддерживали СДС, создали девять военных баз.