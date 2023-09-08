В центре Донецка установили монумент шахтерам - защитникам Донбасса

Монумент представляет собой два стилизованных под глыбы антрацита постамента: на одном - солдат времен Великой Отечественной войны, на другом - участник специальной военной операции

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Памятник шахтерам - защитникам Донбасса, созданный Российским военно-историческим обществом (РВИО), открыли в Донецке, на нем изображены шахтеры - солдат времен Великой Отечественной войны и участник спецоперации, защищавшие Родину от нацистов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее РВИО предложило установить в Луганске (ранее - Ворошиловград) и Донецке (ранее - Сталино), где в годы Великой Отечественной войны были сформированы шахтерские дивизии, монументы в едином стиле, связав города общей памятью о подвиге их земляков в борьбе с нацизмом. Монумент шахтерам - защитникам Донбасса в Луганске установили в сквере перед Луганским государственным аграрным университетом имени Климента Ворошилова, где формировалась 214-я Ворошиловская стрелковая дивизия.

"Сегодня в Донецке мы открывали памятник шахтерским дивизиям, такой же монумент появился и в Луганске. Это не про вчерашнее, это про будущее, потому что, когда сегодня наши враги пытаются стереть прошлое, они хотят уничтожить будущее. Вот эта преемственность отражена на мемориале шахтерских дивизий. И в Донецке, и в Луганске авторы памятников брали за основу исторических героев. Сегодня в Донецке встал памятник, на котором прадед и правнук, которые с разрывом в 80 с небольшим лет - шахтеры, встали на защиту своей страны. И это гордость, это сила, и вот эта история и память делают сегодня народ Донбасса и народ России абсолютно непобедимым", - сказал Кириенко.

Монумент представляет собой два стилизованных под глыбы антрацита постамента (снизу - грубая порода, вверху - обработанный шахтерами "угольный" обелиск): на одном - солдат времен Великой Отечественной войны, на другом - участник специальной военной операции. Установлен памятник на площади им. Александра Захарченко перед зданием правительства ДНР.

Как уточнил журналистам председатель РВИО Владимир Мединский, во время установки монумента рабочие из Тамбова чуть не погибли под обстрелом - они отошли на перерыв в тот момент, когда в их автомобиль попал снаряд ВСУ. Они вернулись к работе над памятником в тот же день, чтобы успеть в сроки, несмотря на предложение сделать перерыв. "Ну разве такой народ можно победить? Это мирные люди, они присягу не давали - строители, реставраторы, скульпторы, архитекторы. <...> Хочется выразить им огромную признательность, сказать огромное спасибо", - отметил Мединский.