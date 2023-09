Как работа стала мерилом нашей ценности? Отрывок из книги об отношении к труду

21. 2 Фес. 3:10.

22. Небрежение, безразличие (лат.); от др.-греч. ἀκηδίαb— ἀ-, не-, +bκηδία, "забота".

23. См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма [1904–1905] / пер., сост., общ. ред., послесл. Ю. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. С. 81.

24. Немецкое слово Beruf (помимо "призвания" имеющее и другие значения, прежде всего "ремесло", "профессия") в смысле "поставленной Богом задачи" впервые встречается в лютеровском переводе Библии; мысль о "призвании" Лютер также развивает в пятой части Краткого катехизиса; см.: [Лютер М.] Краткий катехизис д-ра Мартина Лютера [1529] / пер. К. Комарова; теолог. ред. А. Бите; коммент. Э. Кейлера. СПб.: Христианское общество "Библия для всех", 2014.

25. Концептуальное различие между понятиями Я-идеала и Сверх-Я проводится З. Фрейдом в Новом цикле лекций по введению в психоанализ (1933), в котором уточняется, что Сверх-Я, будучи критической инстанцией,

воплощающей одновременно и закон, и запрет на его нарушение, в структурном отношении являет собой категорию более высокого ранга: Я-идеал функционирует под ее эгидой как подструктура; см. подробно: Фрейд З. Новый цикл лекций по введению в психоанализ [1933] / пер. М. Вульфа, Н. Алмаева // З. Фрейд. [Соч. В 10 т. Т. 1.] Лекции по введению в психоанализ и Новый цикл / общ. ред. М. Аграчевой, А. Боковикова, Е. Калмыковой. М.: Фирма СТД, 2006.

26. Образ Гордона Гекко, персонажа фильма Уолл-стрит (1987; реж. О. Стоун), сыгранного Майклом Дугласом, представляет собой хрестоматийный пример психологической модели "корпоративного психопата".

27. Р. Бакстер. Напутствия христианам (1678). I; цит. по: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. С. 250.

28. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. С. 186 (курсив Вебера).

29. Beard G. Neurasthenia, or Nervous Exhaustion // The Boston Medical and Surgical Journal. 29 April 1869; цит. по: Ehrenberg A. The Weariness of the Self. Р. 32.

30. Срничек Н., Уильямс А. Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда [2015] / пер. Н. Охотина. М.: Strelka Press, 2019. С. 96.