Преимущество сотрудника: боятся ли россияне потерять работу?

Безработица в России находится на исторически минимальном уровне: нетрудоустроенных меньше 2,5 млн человек при 73,4 млн работающих, то есть всего 3,2%. Столь низкие показатели не остались незамеченными даже главой государства, который недавно назвал их "очень хорошими". При этом сограждане не боятся потерять работу, во всяком случае в ближайшее время.

Превращает ли низкая безработица российский рынок труда в "рынок работника", какие сферы испытывают сегодня дефицит кадров и стоит ли ожидать повышения зарплат, читайте в материале ТАСС.

Чей рынок?

Традиционно рынок труда бывает двух видов. В зависимости от того, кто на нем играет главенствующую роль, он может считаться рынком работодателей или рынком работников. Для рынка работодателей характерен дефицит свободных вакансий при избытке количества соискателей. Для рынка работников — наоборот. Судя по результатам исследования, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, в России сейчас как раз можно говорить о формировании рынка работника. "Если количество вакансий на рынок в значительной степени превосходит число ищущих работу — можно говорить, что это рынок работников", — отмечает научный сотрудник института Виктор Ляшок. "У нас действительно сегодня рынок соискателя", — подтверждал тенденцию некоторое время назад в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Спокойствие, только спокойствие

Несмотря на турбулентность в экономике, которая длилась большую часть 2022 года, это не сказалось на настроении работающих граждан. А снижение уровня безработицы привело даже к росту позитивных ожиданий. Как следует из данных опроса, 85% оценивают для себя риск в ближайшие три месяца остаться без работы как низкий или очень низкий. И лишь 10,7% работников в 2023 году считают подобную опасность высокой или очень высокой. В марте 2022-го тех, кто опасался увольнения, было значительно больше — 15,6%. Причем тогда, весной 2022 года, опрошенные граждане давали свой прогноз насчет сохранения работы всего на месяц вперед, а теперь оценивали перспективы с горизонтом в три месяца.

Динамика сокращений сотрудников действительно на протяжении последних пяти-шести лет неуклонно снижается. Если в 2017 году в квартал сокращалось порядка 70 тыс. человек, то в 2023-м — втрое меньше, чуть больше 26 тыс. Правда, здесь стоит отметить важный нюанс — не секрет, что сокращение — далеко не самая любимая форма расставания работодателя с сотрудником. Поэтому большая часть фактически сокращенных покидала компании с формулировкой "по собственному желанию". В связи с сокращением выбывает не более 1–5% сотрудников.

При этом из России ушел не один десяток иностранных компаний, в том числе и довольно крупные. Однако это практически никак не сказалось на среднем количестве вакансий. "Хотя часть работодателей прекратила деятельность на территории нашей страны, период простоя был относительно коротким и сейчас большинство предприятий продолжает работать, просто сменив юридическое лицо", — поясняет Виктор Ляшок. По его словам, как показывает российская статистика, экономические показатели большинства отраслей вернулись к уровню 2021 года (за исключением автопрома и деревообрабатывающей промышленности). А когда из страны выехали иностранные специалисты и ушли некоторые предприятия, это сформировало определенное окно возможностей. За квалифицированные отечественные кадры обострилась борьба, утверждают эксперты. Обострили кадровый голод (во всяком случае в определенных отраслях) и две волны релокации, случившиеся в начале весны и начале осени 2022 года.

Потерять и найти

Уверенность в своем положении у работников подкрепляется и другими объективными данными. Как гласит исследование РАНХиГС, около 90% работающих сотрудников продолжают работать в обычном режиме. Доля отправленных на сокращенный рабочий день, в отпуск за свой счет или с частичной оплатой сократилась с 4,4% в апреле 2022-го до 2,9% в апреле 2023 года.

Помимо подросшей уверенности в завтрашнем [рабочем] дне отмечается и рост доли граждан, которые убеждены, что даже при потере работы легко найдут новую, не хуже. Весной 2022 года так считали 27% респондентов, а год спустя почти 39%. Тем не менее пессимистичные ожидания все равно преобладают.

Как высокий риск не найти новую работу со сходными условиями оценивали 55,6% опрошенных. Это намного меньше, чем в 2022-м (тогда доля подобных пессимистов составляла 69%), однако все равно больше половины. При этом динамика найма сотрудников показывает, что от года к году количество людей, получивших работу, колеблется в районе 200 тыс. в квартал и имеет тенденцию увеличиваться, выходя на уровень в 250–300 тыс. Как видно из графика, серьезный провал случился только летом 2020 года, по вполне понятным "ковидным" причинам.

Тем временем в своем обзоре аналитики портала hh.ru отмечают, что рынок труда становится все более напряженным. "В мае текущего года количество вакансий увеличилось на 76% по сравнению с началом 2021 года. Число резюме за этот же период выросло всего на 15%", — утверждают они. Разрыв между ожиданиями работодателей и предложением от кандидатов прогрессирует.

Потребность в кадрах особенно заметна в секторах, так или иначе связанных с производственными циклами. Причем дефицит образовался даже не за прошлый год, оказавшийся богатым на кадровые пертурбации, а формировался на протяжении полутора десятков лет. В 2007 году доля производственной занятости в России составляла 34,4%, отмечала недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году она сократилась до 28,9%. По словам министра, на 10 вакансий, которые представлены в производственном секторе (строительства, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых), приходится всего один соискатель. "Последние 15 лет мы наблюдаем устойчивую тенденцию, когда из производственного сектора граждане перетекали в сектор услуг", — пояснила она. При этом она же говорила, что России в ближайшие пять лет нужен 1 млн работников, чтобы обеспечить технологический суверенитет.

О дефиците кадров говорят и руководители предприятий. Отдельная часть вопросов в исследовании РАНХиГС относилась именно к респондентам, имеющим подчиненных, чью работу они должны координировать и контролировать. 59% руководителей отметили, что их подразделение или организация в целом испытывает дефицит кадров. Данная проблема более серьезно стоит в сфере промышленности и сельского хозяйства — среди руководителей в этих отраслях на дефицит указали 65%. В сфере услуг ситуация лучше, но ненамного. О дефиците заявили 57% опрошенных руководителей. Причем 42% начальников отметили, что ситуация за последние три месяца (с начала 2023 года по конец апреля) только ухудшилась, тогда как об улучшении заявили всего 4%.

По данным hh.ru, наибольший спрос на кадры действительно сосредоточен в таких отраслях, как рабочий персонал и специалисты, задействованные в производстве и сервисном обслуживании, а также продажи и клиентское обслуживание. На другом полюсе находятся специалисты по маркетингу, рекламе и PR.

Пораньше начать — попозже закончить

Эксперты hh.ru предлагают бороться с дефицитом кадров, привлекая больше кандидатов возраста 40+. Однако пока работодатели решили испытать другие средства. А именно — максимально использовать тех, кто уже работает. Как следует из данных Росстата, в первом квартале у россиян выросла продолжительность трудовой недели. Она составила 38,5 часа — рекордный показатель с 2010 года. "Предприятия начинают предлагать работникам брать дополнительные смены, снижают количество перерывов на рабочем месте и т.д.", — говорит Виктор Ляшок. Более того, в 2023 году выросло число респондентов, предполагающих увеличение в ближайшие три месяца продолжительности рабочего времени.

В свою очередь в обществе последние месяцы обсуждались две противоположные инициативы. В одном случае предлагалось рассмотреть вопрос о введении в стране шестидневной рабочей недели. В другом, напротив, предлагалось сократить ее до четырех дней. Ни то ни другое предложение Минтруд не поддержал.

Лучшая мотивация — деньги

Рассуждая о формировании в России "рынка работника", эксперты напоминают, что в этих условиях работники обладают большей переговорной силой. Поэтому работодатели в большей степени заинтересованы в сохранении сотрудников. Удержать они их могут, повышая зарплату или используя нематериальные виды компенсации. Что касается зарплаты, то, судя по данным Росстата, это уже происходит.

За первый квартал 2023 года номинальные зарплаты выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, утверждает ведомство. Правда, эта статистика, что называется, "в среднем по больнице". Больше всего доходы выросли у трудящихся в обрабатывающей промышленности: производстве одежды (+39,5% по сравнению с мартом прошлого года); производстве электрооборудования (+22,9%); производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+18,5%); а также в образовании (+12%) и сельском хозяйстве (+10,9%). Меньше всего подросли зарплаты в финансовой и страховой отраслях — от 2 до 4%.

На рост заработных плат указывают и участники опросов. 16% работающих респондентов в последней волне отметили рост за последние три месяца, тогда как в 2022 году о росте говорили в среднем не более 9–10%. И если в 2022 году доля ожидающих, что в ближайшем будущем их заработки будут снижаться, стабильно превышала долю тех, кто ожидал роста заработных плат, то в 2023 году тенденция изменилась на обратную.

Впрочем, эксперты предполагают, что увеличивается в первую очередь переменная компонента заработных плат — то есть премии или бонусы, тогда как оклад обычно меняется только при переходе на другую работу.

Евгений Мазин