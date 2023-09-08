Azur Air с 12 по 30 сентября выполнит рейсы для вывоза туристов из Шарм-эш-Шейха

В авиакомпании сообщили, что билеты на новые рейсы будут оформлены автоматически

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air с 12 по 30 сентября выполнит рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно для вывоза клиентов туроператора "Интурист". Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.

"Azur Air с 12 по 30 сентября выполнит рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и в обратном направлении на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767 для вывоза клиентов туроператора "Интурист", - говорится в сообщении перевозчика.

В авиакомпании добавили, что ранее полетная программа была запланирована на самолетах Boeing 757. Теперь за счет использования более вместительных лайнеров кресельная емкость на этом направлении увеличится более чем на 40%.

"Просим пассажиров оставаться на связи с туроператором для уточнения актуального времени вылета. Билеты на новые рейсы будут оформлены автоматически", - обратились в Azur Air к пассажирам.

Ранее в Росавиации сообщали, что взяли на особый контроль выполнение Red Sea Airlines рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву. Там пояснили, что из-за неисправности воздушного судна Red Sea Airlines не смогла перевезти российских туристов. Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных судна.

Позже Росавиация сообщила, что Red Sea Airlines уведомила ведомство о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года.