Эксперт заявил, что мобильная система голосования в России гарантирует демократию

Себастьян Сальгадо отметил, что был заинтересован в том, чтобы приехать и увидеть электоральный процесс

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мобильная система голосования, которая создана в России и применяется на выборах в российских регионах, в том числе в Запорожской области, в рамках единого дня голосования с 8 по 10 сентября, гарантирует обеспечение демократических принципов в голосовании. Об этом сообщил в ходе брифинга в ЦИК РФ международный эксперт из Аргентины, работающий на участках в Запорожской области, Себастьян Сальгадо.

"Мы были очень заинтересованы приехать, увидеть данный электоральный процесс. <…> Смогли увидеть избирательные участки, познакомиться с мобильной системой голосования. Видим, что это хорошо структурированная система, которая гарантирует возможность демократически проголосовать. Мы очень довольны увиденным, и мы знаем, что есть международные силы, которые пытаются бойкотировать данный процесс, но он продолжается", - сказал эксперт.

Возможности мобильного голосования оценил также его коллега из Мексики Исраэль Гомес Арконада.

"Побывал на избирательных участках, организация показалась правильной, интересной, понравился процесс мобильного голосования, который дает возможность проголосовать людям вне зависимости от их состояния, возраста, а также дает возможность проголосовать людям, проживающим в прифронтовых территориях", - сказал Арконада.