В СПЧ считают санкции ЕС в отношении личного транспорта россиян попранием прав

Такие действия невозможно рассматривать вне контекста волны русофобии, которая поднялась в Евросоюзе в последнее время, считают в комиссии СПЧ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Санкции Евросоюза в отношении личного транспорта россиян - это намеренное унижение человеческого достоинства и осознанное попрание прав граждан РФ. Об этом говорится в заявлении постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) .

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии ввоз из России в Евросоюз ряда товаров, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10", запрещается. В списке запрещенных к ввозу товаров также мобильные телефоны и аудио- и видеозаписывающие устройства, чемоданы, предметы одежды, косметика, средства гигиены и так далее.

"Очевидно, что ни в какую экономическую логику применение санкций к россиянам не вписывается. Сложно представить себе, что выиграет бюджет и таможенное пространство ЕС от груды конфискованных у россиян чемоданов или использованной косметики на границе. Подобные действия - намеренное унижение человеческого достоинства и осознанное попрание элементарных прав граждан РФ", - цитирует заявление комиссии Telegram-канал СПЧ.

В документе подчеркивается, что такие действия невозможно рассматривать вне контекста волны русофобии, которая поднялась в Евросоюзе в последнее время. "А значит - необходимость борьбы с русофобией и внесения в российское законодательство соответствующих изменений, предполагающих правовую оценку и наказание за подобные деяния, давно назрела", - считают в комиссии СПЧ.