В Марракеше люди массово скупают товары для отправки пострадавшим в землетрясении

Местные жители организовывают поездки в пострадавшие населенные пункты на собственных автомобилях

МАРРАКЕШ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Жители марокканского города Марракеш, рядом с которым 8 сентября произошло самое разрушительное за более чем сто лет землетрясение в стране, массово скупают в магазинах и супермаркетах товары первой необходимости для отправки пострадавшим в ближайшие населенные пункты, расположенные в гористой местности Высокого Атласа, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В больших количествах приобретаются покрывала, одеяла, подушки, переносные матрасы, хлебобулочные изделия, печенье, молоко длительного хранения, подгузники, питьевая вода в больших пластиковых бутылках и многое другое. Марокканцы и постоянно проживающие в королевстве иностранцы на собственных легковых и грузовых автомобилях организовывают индивидуальные или караванные поездки в города и деревни провинции Эль-Хауз, где погибло больше всего людей и возникли серьезные проблемы с канализацией, электро- и водоснабжением.

В разных кварталах Марракеша, а также на выездах из города, появились пункты сбора гуманитарной помощи, которая бесперебойно стекается в больших количествах практически со всех регионов страны. Необходимые продукты и товары везут из Касабланки, Танжера, Рабата, Мохаммедии, Эль-Джадиды и многих других городов. Вместе с тем актуальным остается вопрос обеспечения жителей провинции Эль-Хауз медикаментами и санитарно-гигиеническими изделиями.

"Сейчас сентябрь, и погода в регионе пока относительно теплая. Но совсем скоро начнутся дожди, температура воздуха будет постепенно спадать, в том числе ночью. И людям в горных районах, оставшимся без крова, придется столкнуться с новыми проблемами", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель инициативной группы, занимающейся распределением гуманитарной помощи в провинции Эль-Хауз.

Между тем в самом Марракеше часть жителей продолжает ночевать в парках под открытым небом, опасаясь новых подземных толчков.