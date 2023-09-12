Туман в районе аэропорта Калининграда рассеялся

Самолеты приступили к выполнению рейсов

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Погода в районе аэропорта Храброво в Калининграде наладилась, самолеты начали выполнять рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, задержанные из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в дирекции калининградского авиаузла.

"К нам вылетели практически все задержанные рейсы. Погода уже улучшилась, тумана нет. Ожидаем прибытие рейсов", - сказал представитель дирекции.

Ранее из-за тумана было задержано прибытие в Калининград девяти самолетов из Москвы и Петербурга, уточнил собеседник агентства.

Международный аэропорт Калининград имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов. По итогам 2022 года пассажиропоток Храброво составил 3,74 млн человек. Основной поток гостей прибывает в область через него.