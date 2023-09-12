Центр "Воин" планирует принять участие в повышении квалификации педагогов ОБЖ

Организация также заявила о возможности проводить обучение или мастер-классы в школах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" планирует принять участие в разработке предложений по внесению изменений в школьные учебники по предмету "Основы безопасности и защиты Родины", а также в повышении квалификации педагогов, обучающих детей этому предмету. Об этом директор центра Николай Язынин сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

"Мы очень внимательно смотрим в сторону развития этого трека, будем принимать участие в начальной военной подготовке [школьников]. В каком виде, пока до конца не решено - прорабатываем несколько конструкций. Одна из них - это повышение квалификации учителей ОБЖ, чтобы они в последующем обучали детей. Либо же мы будем проводить обучение или мастер-классы в школах", - сказал Николай Язынин.

Новую дисциплину ввели в школах с 1 сентября. Как ранее сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, программы старого и нового курсов будут частично совпадать, однако на уроках по основам безопасности и защиты Родины школьникам начнут также рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе.

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и зампреду правительства РФ Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.

12 филиалов центра открылись 11 мая 2023 года (в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО). В 2024 году количество филиалов планируют удвоить. Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструктора центра, но по более расширенной программе.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.