Посадивший лайнер на кукурузное поле пилот Дамир Юсупов заявил, что гордится экипажем A320

Он отметил, что самолет не получил значительных повреждений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Пилот авиакомпании "Уральских авиалиний", герой России Дамир Юсупов гордится экипажем самолета Airbus A320, посадившим его на поле в Новосибирской области. Юсупову самому в 2019 году удалось успешно посадить самолет в кукурузном поле в Подмосковье.

"Самое главное - все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж!" - написал Юсупов на своей странице во "ВКонтакте", отметив, что самолет не получил значительных повреждений.

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку, направлялся из Сочи в Омск и ранее запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Позже в ГУ МЧС сообщили, что судно село на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. За медицинской помощью обратились пять человек. Пассажиры были эвакуированы в пункты временного размещения. Как сообщил ТАСС избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко, причиной аварийной посадки могли стать проблемы гидросистемы судна.

Утром 15 августа 2019 года самолет "Уральских авиалиний" при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. Птицы забили воздухозаборники, в этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. Президент РФ Владимир Путин присвоил Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России.