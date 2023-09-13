Австралия направит $640 тыс. для помощи пострадавшим при землетрясении в Марокко

Средства направят местным благотворительным организациям и в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщил глава МИД Австралии Пенни Вонг

СИДНЕЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Австралии направит помощь в размере 1 млн австралийских долларов ($640 тыс.) для пострадавших в результате землетрясения в Марокко. Об этом сообщила министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и сообществам, которые потеряли близких и средства к существованию, - отметила Вонг в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД. - Правительство Австралии предоставит 1 млн австралийских долларов в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи людям, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Марокко".

Министр уточнила, что средства будут направлены местным благотворительным организациям, а также в адрес Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с просьбой оказать срочную помощь нуждающимся в убежище. "Австралия готова рассмотреть все просьбы об оказании помощи в будущем", - сказала она.