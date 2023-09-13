В Приморье пройдет конкурс для дизайнеров и производителей одежды "Продвижение и продажи"

Победители смогут представить свою продукцию в федеральных универмагах

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Конкурс, победители которого смогут разместить продукцию в федеральной торговой сети, состоится для дизайнеров Приморья. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра "Мой бизнес" Андрей Шевченко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Для дизайнеров и производителей одежды мы в этом году проведем крупный конкурс "Продвижение и продажи", победители которого представят свою продукцию в федеральной сети универмагов. Кроме того, мы организуем акселератор, участники которого увеличат выручку на 25%", - сказал Шевченко.

Он уточнил, что поддержка "Модного альянс креативных индустрий Приморья" за год позволила открыть в регионе 126 новых производств по изготовлению одежды. Их выручка увеличилась за год на 20-25%."Кроме того, в этом году появится специально оборудованное рабочее место - центр коллективного пользования, который позволит производителям и дизайнерам создавать 3D-лекала. А по итогам 2023 года мы планируем, что как минимум одна компания-участник проекта увеличит ежегодную выручку до 100 млн рублей, а еще 10 - увеличат ее вдвое", - добавил собеседник агентства.

Проект "Модный альянс креативных индустрий Приморья" (ранее - "Киберателье") предполагает создание экосистемы для производства индивидуальной экологичной одежды. На единой платформе дизайнеры смогут размещать 3D-модели своих вещей, а пользователи - примерить любую из них на свой личный аватар. Такой аватар создается с помощью 3D-сканеров тела, отдельного проекта рынка WearNet НТИ. Выбранную модель одежды можно будет доработать по собственному вкусу, после чего она отправится на пошив на одно из производств, подключенных к системе киберателье.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.