В Марокко из-за землетрясения перенесли международный фестиваль духовной музыки

Он должен был состояться в период с 15 по 23 сентября

МАРРАКЕШ, 14 сентября. /ТАСС/. 27-й Фестиваль духовной музыки мира в марокканском Фесе, который должен был состояться в период с 15 по 23 сентября, перенесен на более поздний срок в связи с землетрясением, произошедшим в провинции Эль-Хауз на юге королевства. Об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия из фонда "Дух Феса".

"Перед лицом трагедии, которую переживает наша страна, фонд "Дух Феса", его президент, все деятели искусства и партнеры выражают самые искренние соболезнования семьям жертв землетрясения. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - указывается в сообщении.

Фестиваль духовной музыки мира в Фесе является признанным мероприятием международного уровня, для участия в котором в королевство ежегодно приезжают артисты и коллективы со всего мира.

Землетрясение магнитудой 7,0 в Марокко произошло 8 сентября. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км. Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать немедленную помощь всем людям, оказавшимся без крова. В стране был объявлен трехдневный национальный траур. Согласно последним данным МВД, число жертв стихийного бедствия превысило 2,9 тыс., ранения получили свыше 5,6 тыс. человек.