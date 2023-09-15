Пилоты, экстренно посадившие самолет под Новосибирском, вернулись в Екатеринбург

Их встретили заместитель генерального директора по организации летной работы - летный директор Сергей Глазков, командир второй авиационной эскадрильи Юрий Шерстнев и командир ВС А319/320/321 Дмитрий Гончаренко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пилоты "Уральских авиалиний", вынужденно посадившие самолет Airbus A320 под Новосибирском, вернулись в Екатеринбург. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

"Пилоты рейса U6-1383 Сергей Белов и Эдуард Семенов, решительные действия которых после отказа гидравлики позволили посадить самолет в поле, вернулись из Новосибирска. В Кольцово экипаж встречали заместитель генерального директора по организации летной работы - летный директор Сергей Глазков, командир второй авиационной эскадрильи Юрий Шерстнев и командир ВС А319/320/321 Дмитрий Гончаренко", - сказано в сообщении.