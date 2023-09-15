Джемпер принцессы Дианы с черной овцой ушел с молотка за $1,14 млн

Имя покупателя не раскрывается

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября /ТАСС/. Красный джемпер принцессы Дианы с овцами ушел с молотка за более чем за $1,1 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукционного дома Sotheby's.

"Джемпер принцессы Дианы продан за $1 143 000", - сообщил дом. Изначально организаторы аукциона оценили лот в $50-80 тыс., но покупатель, чье имя не раскрывается, предложил гораздо больше. Аукцион проходил в Нью-Йорке.

Диана впервые надела этот шерстяной джемпер в июне 1981 года, появившись в нем на матче в поло со своим будущим мужем принцем Уэльским Чарльзом (сейчас король Великобритании Карл III). Кофта изготовлена фирмой Warm & Wonderful, которая получила множество заказов после публикации в газетах фотографий, сделанных во время матча. Модель красного джемпера с белыми овцами и одной черной компания выпускала до 1994 года, а в 2020 году вновь запустила ее в продажу.

Через несколько недель после матча Диана попросила заменить или починить кофту. Ей связали новую. А первый экземпляр нашелся в одной из коробок на чердаке фирмы лишь в марте этого года.

Sotheby's обновил рекорд реализации самого дорогого предмета одежды принцессы Дианы. В январе бархатное платье баклажанового цвета, некогда принадлежавшее матери наследника престола принца Уильяма и его брата принца Гарри, ушло с молотка за $604,8 тыс.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в туннеле под мостом Альма в Париже ночью 31 августа 1997 года. Это произошло спустя год после официального развода с принцем Чарльзом. Водитель автомобиля Анри Поль, в котором ехала принцесса, пытался оторваться от папарацци и при въезде в туннель на скорости 105 км/ч потерял управление. Машина врезалась в колонну, разделявшую потоки движения.