У Пескова нет данных о возможности награждения экипажа севшего в поле самолета

Пресс-секретарь президента отметил, что пока ничего не может сказать

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у него пока нет какой-либо информации о возможности награждения летчиков самолета Airbus A320 "Уральских авиалиний", который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском.

"Нет, пока мне ничего не известно на этот счет, ничего не могу сказать", - ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли пилоты представлены к наградам.

12 сентября самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" направлялся из Сочи в Омск и запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Позже в ГУ МЧС сообщили, что судно село на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. За медицинской помощью обратились пять человек.