Замоскворецкий суд отказался исключить Андрея Караулова из списка иноагентов

Адвокат журналиста Александр Обозов заявил, что защита обжалует решение районного суда в Московском городском суде

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным включение Минюстом РФ журналиста Андрея Караулова в реестр иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Замоскворецкий суд рассмотрел исковое заявление Андрея Караулова к Минюсту Российской Федерации, в котором он оспаривает включение его в перечень иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

Адвокат Караулова Александр Обозов заявил ТАСС, что защита обжалует решение районного суда в Московском городском суде.

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов журналиста Андрея Караулова 30 июня.

Караулов, по информации Минюста, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранного источника. В настоящее время он проживает за пределами России.