Володин призвал Молодежный парламент подключиться к дискуссии по самокатам

Председатель Госдумы заявил, что во время осенней сессии выработают предложения по правовому регулированию проката самокатов, которые могут стать нормами закона

АНОСИНО /Московская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал членов Молодежного парламента подключиться к обсуждению вопросов, связанных с правовым регулированием проката самокатов.

"Если вас это (тема проката самокатов - прим. ТАСС) волнует и интересует, то подключайтесь, потому что мы во время осенней сессии со своей стороны выработаем предложения, которые, возможно, станут нормами закона. Будем работать с правительством РФ, с министерством внутренних дел и с регионами", - заявил Володин на мероприятии по случаю первого заседания Молодежного парламента при Госдуме.

Он напомнил про недавний опрос в своем Telegram-канале, в котором было предложено выбрать наиболее оптимальный вариант решения проблемы увеличения ДТП с участием электросамокатов. Один вариант подразумевал ужесточение ПДД для водителей самокатов, другой - ввод полного запрета на прокат.

"Прочитав, в том числе то, что пишут подписчики, может быть как вариант взять объединить две нормы. С одной стороны дать регионам возможность решать судьбу проката самокатов, потому что речь шла не о запрете, а именно о прокате, так как он несет главные проблемы. Ну и, конечно, чтобы те, кто ездит на самокатах, подпадали под действия правил дорожного движения. Там, где есть выделенные дорожки для велосипедистов - это один разговор, а там где нет и людей давят - это другой. Это по прокату, чтобы неверно не истолковали, потому что речь не идет о запрете пользоваться", - заключил председатель Госдумы.

В воскресенье накануне первого заседания обновленного Молодежного парламента, в Аносино проходят обучающие семинары для вошедших в его состав молодых политиков. Лидеры думских фракций, главы профильных комитетов рассказывают, как устроена работа Государственной думы, как принимаются законы, какую роль играют политические партии в современной России. Первое заседание нового состава Молодежного парламента пройдет 18 сентября, в зале пленарных заседаний Госдумы.

Ранее Молодежный парламент при Государственной думе был переформатирован. По предложению Вячеслава Володина теперь он сформирован на профессиональной основе: в его состав вошли молодые люди, которые уже начали свой путь в политике, побеждали на выборах в региональные и муниципальные парламенты или имеют опыт работы молодежных партийных организациях. Также в Молодежный парламент вошли представители органов студенческого самоуправления из региональных вузов. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.