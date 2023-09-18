18 сентября, 18:02

Семьям погибших в ДТП в Ленобласти велосипедисток выплатят по 1 млн рублей

Для получения материальной помощи родственники погибших и пострадавших могут обратиться в городской комитет по соцполитике после того, как соответствующее распоряжение вступит в силу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Родственники погибших и пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" получат от городского правительства компенсации в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщается в проекте распоряжения Комитета по социальной политике Петербурга.

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"Материальная помощь предоставляется: членам семьи (родственникам) погибшего(ей) в результате ДТП, к которым относятся родители (опекун) погибшего(ей), в размере 1 млн руб. в равных долях на каждого члена семьи (родственника), гражданам, получившим повреждения здоровья различной степени тяжести в размере 500 тыс. руб." - говорится в тексте распоряжения.

Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Для получения материальной помощи родственники погибших и пострадавших в ДТП могут обратиться в городской комитет по соцполитике после того, как соответствующее распоряжение вступит в силу.

7 сентября в Выборгском районе Ленинградской области на 59-м км трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок, в результате две велосипедистки от полученных травм погибли на месте. Пострадали десять человек, из них девять - дети. Все подростки занимаются в Сестрорецкой школе олимпийского резерва. 

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