Опыт Ярославской области по подготовке наблюдателей на выборах предложили тиражировать

В регионе наблюдателям по итогам обучения выдавали удостоверение государственного образца о повышении квалификации

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Опыт Ярославской области по подготовке общественных наблюдателей на выборах в рамках повышения квалификации с последующей выдачей удостоверений государственного образца необходимо распространить на другие регионы России. Такое мнение высказала декан факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова, заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Татьяна Акопова.

"У нас было новшество в текущем году, которое мы, наверное, будем предлагать НОМ, Общественной палате России для тиражирования. В этом году мы не просто обучали общественных наблюдателей по программе, которую предоставил нам независимый общественный мониторинг, мы завели это обучение в систему повышения квалификации", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам наблюдения на выборах "Итоги избирательных кампаний Единого дня голосования 2023 года".

Она отметила, что наблюдателям по итогам обучения выдавалось удостоверение государственного образца о повышении квалификации. По ее словам, это позволило дополнительно замотивировать людей для участия в общественном наблюдении. "Наблюдатели, которые завершили это обучение успешно, получили удостоверение государственного образца о повышении квалификации в объеме 72 часов. Этот инструмент дал нам возможность дополнительно замотивировать для участия в общественном наблюдении. Я думаю, что многие регионы тоже могут эту практику у себя использовать", - пояснила она.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах России. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. На федеральной платформе ДЭГ голосовали жители 24 регионов России. Для москвичей электронное голосование было организовано на портале mos.ru.