СМИ: Норвегия планирует ограничить использование российских автомобилей в стране

По данным NRK, Норвегия запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Норвегии работает над новыми правилами, ограничивающими использование российских автомобилей в стране. Об этом во вторник сообщила норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на государственного секретаря в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинда Вада Петерссона.

"Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в Норвегии автомобилей, зарегистрированных в России. Сейчас мы изучаем, как можно это организовать, и быстро представим эффективные меры", - приводит слова Эйвинда Вада Петерссона NRK.

Норвегия пока запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами, отмечает вещательная корпорация.